Eczacıbaşı VitrA: 1-3 - Son Dakika
Son Dakika Spor Eczacıbaşı VitrA: 1-3 - Son Dakika Spor

Eczacıbaşı VitrA: 1-3

14 dakika önce

SALON: Aydın Mimar SinanHAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Turgut UzunçakmakAYDIN BŞB: Balkestein, Planinsec, Meryem, Plak, Selin, Duygu, Bihter (L), Erçe, Semra, Arelya, Cansu.ECZACIBAŞI VİTRA: Yasemin, Boskovic, Melis, Beyza, Gamze, Natalia, Yasemin, Simge (L), Sonja, Saliha, Lloyd, Melis.

Eczacıbaşı VitrA: 1-3, System.String[]

SALON: Aydın Mimar Sinan

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Turgut Uzunçakmak

AYDIN BŞB: Balkestein, Planinsec, Meryem, Plak, Selin, Duygu, Bihter (L), Erçe, Semra, Arelya, Cansu.

ECZACIBAŞI VİTRA: Yasemin, Boskovic, Melis, Beyza, Gamze, Natalia, Yasemin, Simge (L), Sonja, Saliha, Lloyd, Melis.

SETLER: 1-3 (25-19, 22-25, 21-25, 22-25)

SÜRE: 115 dakika (27, 29, 31, 28)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 18'inci hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 25-19, 22-25, 21-25 ve 22-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Eczacıbaşı VitrA, 17'nci galibiyetini elde ederken Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 10'uncu mağlubiyetini aldı.


- İstanbul
Eczacıbaşı Topluluğu, Meryem, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:55 Kaynak: DHA
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