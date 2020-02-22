Eczacıbaşı VitrA: 1-3

SALON: Aydın Mimar Sinan

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Turgut Uzunçakmak

AYDIN BŞB: Balkestein, Planinsec, Meryem, Plak, Selin, Duygu, Bihter (L), Erçe, Semra, Arelya, Cansu.

ECZACIBAŞI VİTRA: Yasemin, Boskovic, Melis, Beyza, Gamze, Natalia, Yasemin, Simge (L), Sonja, Saliha, Lloyd, Melis.

SETLER: 1-3 (25-19, 22-25, 21-25, 22-25)

SÜRE: 115 dakika (27, 29, 31, 28)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 18'inci hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 25-19, 22-25, 21-25 ve 22-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Eczacıbaşı VitrA, 17'nci galibiyetini elde ederken Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 10'uncu mağlubiyetini aldı.

- İstanbul