Eczacıbaşı VitrA, 13. haftada Bursa'da - Son Dakika
Son Dakika Spor Eczacıbaşı VitrA, 13. haftada Bursa'da - Son Dakika Spor

Eczacıbaşı VitrA, 13. haftada Bursa'da

6 saat önce

Vestel Venus Sultanlar Ligi 13. hafta mücadelesinde Nilüfer Belediyespor ile karşılaşacak olan Eczacıbaşı VitrA, Bursa'ya yolculuk edecek.

Eczacıbaşı VitrA, 13. haftada Bursa'da, System.String[]

Vestel Venus Sultanlar Ligi 13. hafta mücadelesinde Nilüfer Belediyespor ile karşılaşacak olan Eczacıbaşı VitrA, Bursa'ya yolculuk edecek.


Çarşamba günü LP Salo ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçından net skorla ayrılan turuncu-beyazlılar, bir gün aradan sonra çalışmalarına hız kesmeden devam etti.


10 yıl sonra yeniden turuncu-beyazlı formayı giymenin heyecanını ve gururunu yaşadığını belirten deneyimli libero Merve Dalbeler Aslan, "Takımca devreye iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Yoğun tempoda geçecek olan Ocak-Şubat döneminde takım olarak oyunumuzu geliştirerek hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda Bursa'da oynayacağımız Nilüfer maçı önemli bir adım olacaktır" diye konuştu.


Nilüfer Belediyespor - Eczacıbaşı VitrA karşılaşması, 26 Ocak Pazar günü saat 19: 00'da, Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak. - İSTANBUL

Eczacıbaşı Topluluğu, Çarşamba, Vestel, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:08 Kaynak: İHA
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