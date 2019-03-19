Son Dakika Haberleri: Eczacıbaşı Vitra, 2019 Cev Şampiyonlar Ligi'ne Veda Etti

Eczacıbaşı Vitra, 2019 Cev Şampiyonlar Ligi'ne Veda Etti

13 dakika önce

2019 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Imoco Volley Conegliano'ya altın sette mağlup olan Eczacıbaşı VitrA, turnuvaya veda etti.

Eczacıbaşı Vitra, 2019 Cev Şampiyonlar Ligi'ne Veda Etti, System.String[]
2019 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Imoco Volley Conegliano'ya altın sette mağlup olan Eczacıbaşı VitrA, turnuvaya veda etti.

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Roy Bensimon, Ari Jokelainen

Eczacıbaşı VitrA: Kim, Gibbemeyer, Ezgi, Larson, Büşra, Gözde, Simge (L), Boskovic, Gamze, Meliha, Krsmanovic.

Imoco Volley Conegliano: Folie, Fabris, Hill, de Kruijf, Wolosz, Sylla, de Gennaro (L), Lowe, Bechis, Tirozzi.

Setler: 21-25, 23-25, 25-21, 21-25

Süre: 122 dakika (28, 31, 36, 27) - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:03 Kaynak: İHA

Burhan Felek, Türkiye Voleybol Federasyonu, Eczacıbaşı Topluluğu, Spor
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