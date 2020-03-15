Eczacıbaşı VitrA: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Metin Korkut

VAKIFBANK: Kübra, Ognjenovic, Meliha, Zehra, Haak, Bartsch, Gizem(L), Gabi.

ECZACIBAŞI VİTRA: Gamze, Natalia, Yasemin, Boskovic, Newcombe, Beyza, Simge (L), Lloyd, Melis, Ergül, Merve.

SETLER: 3-0 (25-17, 25-18, 25-21)

SÜRE: 77 dakika (25, 26, 26)

Vestel Venus Sultanlar Ligi birinci etabının son haftasında VakıfBank'a konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Karşılıklı sayılarla başlayan birinci sette turuncu beyazlılarda Tijana Boskovic ve Natalia Pereira'nın etkili atakları yeterli olmadı ve ev sahibi ekip seti 25-17 önde bitirdi.

Eczacıbaşı VitrA, ikinci setin başında geriye düşmesine rağmen, kritik yerlerde yaptığı bloklarla oyunun dengesini korudu. Ancak teknik molaya 12-9 önde giren VakıfBank seti de 25-18 sonuçlandırdı.

Son seti 25-21 kazanan ev sahibi ekip, maçı 3-0 sonlandırdı.

Karşılaşma, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun almış olduğu karara göre, korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında seyircisiz oynatıldı. İki takım oyuncuları maça, 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi haftası etkinlikleri kapsamında, "105 yıl önce bizim için duran kalpleri rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" yazılı pankartla çıktı.

- İstanbul