Eczacıbaşı VitrA: 3 - Fenerbahçe Opet: 2

Bu sonuçla Eczacıbaşı VitrA, 6. galibiyetini aldı ve namağlup liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Opet ise 2. mağlubiyetini yaşadı.



Yaklaşık beş bine yakın bir taraftarın seyrettiği derbi maçta Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 6'nci haftasında Fenerbahçe Opet, namağlup rakibi Eczacıbaşı VitrA karşısında geriden geldiği ilk seti kazanmayı başardı.



Eczacıbaşı VitrA ikinci sete toparlandı. Büyük çekişmenin yaşandığı seti 26-24 kazanan turuncu beyazlılar skoru eşitledi. Üçüncü seti daha rahat bir tempo ile oynayan Eczacıbaşı VitrA, seti 25-19 kazanıp maçta 2-1 öne geçti. Dördüncü seti 25-21 kazanan Fenerbahçe OPET, maçı final setine taşımayı başardı. Final setinde Eczacıbaşı VitrA üstündü. Seti 15-12, maçı da 3-2 kazanan Eczacıbaşı VitrA, yenilgisiz liderliğini sürdürdü..



Maçta Boskovic, Natalia, Kim ve genç oyuncu Yasemin galibiyetin mimarları oldular.



Salon: Burhan Felek



Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal



Eczacıbaşı VitrA: Natalia, Ergül Eroğlu, Boskovic, Kim Koung, Yasemin Güveli, Gamze Kılıç (Simge Aköz, Hande Baladın, Lloyd, Buse Kara)



Fenerbahçe Opet: Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Bahar Toksoy Guidetti (Aylin Sarıoğlu, Beliz Başkır, Fatma Yıldırım)



Setler: 23-25, 26-24, 25-19, 21-25, 15-12



Süre: 131 dakika (30, 28, 28, 27, 18)