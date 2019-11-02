Son Dakika Haberleri: Eczacıbaşı VitrA: 3 - Fenerbahçe Opet: 2
Son Dakika Spor Eczacıbaşı VitrA: 3 - Fenerbahçe Opet: 2

Eczacıbaşı VitrA: 3 - Fenerbahçe Opet: 2

7 saat önce

Bu sonuçla Eczacıbaşı VitrA, 6. galibiyetini aldı ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Eczacıbaşı VitrA: 3 - Fenerbahçe Opet: 2, System.String[]

Bu sonuçla Eczacıbaşı VitrA, 6. galibiyetini aldı ve namağlup liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Opet ise 2. mağlubiyetini yaşadı.


Yaklaşık beş bine yakın bir taraftarın seyrettiği derbi maçta  Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 6'nci haftasında Fenerbahçe Opet, namağlup rakibi Eczacıbaşı VitrA karşısında geriden geldiği ilk seti kazanmayı başardı.


Eczacıbaşı VitrA ikinci sete toparlandı. Büyük çekişmenin yaşandığı seti 26-24 kazanan turuncu beyazlılar skoru eşitledi. Üçüncü seti daha rahat bir tempo ile oynayan Eczacıbaşı VitrA, seti 25-19 kazanıp maçta 2-1 öne geçti. Dördüncü seti 25-21 kazanan Fenerbahçe OPET, maçı final setine taşımayı başardı. Final setinde Eczacıbaşı VitrA üstündü. Seti 15-12, maçı da 3-2 kazanan Eczacıbaşı VitrA, yenilgisiz liderliğini sürdürdü..


Maçta Boskovic, Natalia, Kim ve genç oyuncu Yasemin galibiyetin mimarları oldular.


Salon: Burhan Felek


Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal


Eczacıbaşı VitrA: Natalia, Ergül Eroğlu, Boskovic, Kim Koung, Yasemin Güveli, Gamze Kılıç (Simge Aköz, Hande Baladın, Lloyd, Buse Kara)


Fenerbahçe Opet: Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Bahar Toksoy Guidetti (Aylin Sarıoğlu, Beliz Başkır, Fatma Yıldırım)


Setler: 23-25, 26-24, 25-19, 21-25, 15-12


Süre: 131 dakika (30, 28, 28, 27, 18)

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:17 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Annesini kaybedip maça çıktı! 90 dakika sonunda gözyaşlarını tutamadı
Rıdvan Dilmen'den Abdullah Avcı'ya Kadıköy uyarısı! Loris Karius'un performansı, Beşiktaşlıları mest etti! Milyoner'de ilk soruda elenen yarışmacı verdiği cevapla sosyal medyada gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 06:30:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eczacıbaşı VitrA: 3 - Fenerbahçe Opet: 2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]