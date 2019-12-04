Son Dakika Haberleri: Eczacıbaşı VitrA: 3 - Itambe Minas: 0
Son Dakika Spor Eczacıbaşı VitrA: 3 - Itambe Minas: 0 - Son Dakika Spor

Eczacıbaşı VitrA: 3 - Itambe Minas: 0

6 saat önce

Salon: Olimpiyat Spor MerkeziHakemler: Josmer Perez Broche (Porto Riko), Joo-Hee Kang (Güney Kore)Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Gibbemeyer, Yasemin Güveli, Kim, Pareira, Llyod (Simge Şebnem Aköz, Gamze Alikaya Kılıç)Itambe Minas: Gattaz, Carneiro, de Menezes, Marques, Clemente, Alvarado...

Eczacıbaşı VitrA: 3 - Itambe Minas: 0, System.String[]

Salon: Olimpiyat Spor Merkezi


Hakemler: Josmer Perez Broche (Porto Riko), Joo-Hee Kang (Güney Kore)


Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Gibbemeyer, Yasemin Güveli, Kim, Pareira, Llyod ( Simge Şebnem Aköz, Gamze Alikaya Kılıç)


Itambe Minas: Gattaz, Carneiro, de Menezes, Marques, Clemente, Alvarado (Nicolosi, Pallegrino, Conceiçao, Costa, Blassioli,


Setler: 25-17, 25-23, 25- 16


Süre: 78 dakika (24, 28, 26)


Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen şampiyonada ilk galibiyetini elde eden Eczacıbaşı VitrA, üçüncü ve son maçında 6 Aralık Cuma günü TSİ 12.00'de ev sahibi ülkeden Guangdong Evergrande ile karşılaşacak.


Simge Şebnem Aköz, Joo Hee Kang, Güney Kore, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:30 
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