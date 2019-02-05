Son Dakika Haberleri: Eczacıbaşı Vitra, 4'de 4 Yaptı

Eczacıbaşı Vitra, 4'de 4 Yaptı

59 dakika önce

2019 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında Hmeenlinna takımını konuk eden Eczacıbaşı VitrA, rakibini 3-0 mağlup etti.

Eczacıbaşı Vitra, 4'de 4 Yaptı, System.String[]
2019 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında Hmeenlinna takımını konuk eden Eczacıbaşı VitrA, rakibini 3-0 mağlup etti. Gruptaki puanını 12'ye çıkaran Eczacıbaşı VitrA, bu galibiyetle namağlup liderliğini sürdürdü.

Salon: TVF Burhan Felek Hakemler: Mykhaylo Medvid, Jan Krticka Eczacıbaşı VitrA: Gibbemeyer, Gamze, Kim, Merve, Gözde, Güldeniz, Simge (L) Hmeenlinna: Riikila, Kalchenko, Martin, Kokkonen, Green, Orle, Porsanger (L), Principato, Karhu Setler: 25-17, 25-7, 25-20 Süre: 63 dakika

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:36 Kaynak: İHA

Eczacıbaşı Topluluğu, Güncel
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