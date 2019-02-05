Eczacıbaşı Vitra, 4'de 4 Yaptı

2019 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında Hmeenlinna takımını konuk eden Eczacıbaşı
VitrA, rakibini 3-0 mağlup etti. Gruptaki puanını 12'ye çıkaran Eczacıbaşı VitrA, bu galibiyetle namağlup liderliğini sürdürdü.
Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Mykhaylo Medvid, Jan Krticka Eczacıbaşı VitrA: Gibbemeyer, Gamze, Kim, Merve, Gözde, Güldeniz, Simge
(L) Hmeenlinna: Riikila, Kalchenko, Martin, Kokkonen, Green, Orle, Porsanger (L), Principato, Karhu Setler: 25-17, 25-7, 25-20 Süre: 63 dakika
(İHA)