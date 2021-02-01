Eczacıbaşı VitrA, Allianz MTV Stuttgart takımı ile karşılaşacak

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 2. etap ilk maçında yarın Almanya'nın Allianz MTV Stuttgart takımı ile karşılaşacak.

Müsabaka, grupta ikinci etap maçlarının yapılacağı Rusya'nın Kaliningrad şehrindeki Yantarny Kaliningrad Spor Salonu'nda TSİ 17.00'de başlayacak.

Eczacıbaşı, D Grubu'nda Allianz MTV Stuttgart'ın yanı sıra Rusya'nın Dinamo Moskova ve Lokomotiv Kaliningrad Region takımlarıyla mücadele ediyor. Turuncu-beyazlı ekip İstanbul'da yapılan grubun ilk tur müsabakalarında aldığı 3 galibiyetle 1. sırada yer alıyor.

Eczacıbaşı VitrA, ilk etapta rakibini 3-2 mağlup etmişti.

Karşılaşmalar sonucunda 5 grubun birincileri ile en iyi 3 grup ikincisi adını çeyrek finale yazdıracak.