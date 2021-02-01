Eczacıbaşı VitrA, Allianz MTV Stuttgart takımı ile karşılaşacak - Son Dakika

Eczacıbaşı VitrA, Allianz MTV Stuttgart takımı ile karşılaşacak

01.02.2021 10:19
Eczacıbaşı VitrA, Allianz MTV Stuttgart takımı ile karşılaşacak, System.String[]

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 2. etap ilk maçında yarın Almanya'nın Allianz MTV Stuttgart takımı ile karşılaşacak.

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 2. etap ilk maçında yarın Almanya'nın Allianz MTV Stuttgart takımı ile karşılaşacak.

Müsabaka, grupta ikinci etap maçlarının yapılacağı Rusya'nın Kaliningrad şehrindeki Yantarny Kaliningrad Spor Salonu'nda TSİ 17.00'de başlayacak.

Eczacıbaşı, D Grubu'nda Allianz MTV Stuttgart'ın yanı sıra Rusya'nın Dinamo Moskova ve Lokomotiv Kaliningrad Region takımlarıyla mücadele ediyor. Turuncu-beyazlı ekip İstanbul'da yapılan grubun ilk tur müsabakalarında aldığı 3 galibiyetle 1. sırada yer alıyor.

Eczacıbaşı VitrA, ilk etapta rakibini 3-2 mağlup etmişti.

Karşılaşmalar sonucunda 5 grubun birincileri ile en iyi 3 grup ikincisi adını çeyrek finale yazdıracak.

Şampiyonlar Ligi, voleybol, Almanya, Mtv, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eczacıbaşı VitrA, Allianz MTV Stuttgart takımı ile karşılaşacak - Son Dakika Spor


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