Eczacıbaşı VitrA, Ankara'dan üç puanla dönüyor - Son Dakika

Eczacıbaşı VitrA, Ankara'dan üç puanla dönüyor

17.12.2020 15:12
Eczacıbaşı VitrA, Ankara'dan üç puanla dönüyor, System.String[]

Misli.com Sultanlar Ligi 23. hafta mücadelesinde Ankara ekibi Karayolları takımına konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Misli.com Sultanlar Ligi 23. hafta mücadelesinde Ankara ekibi Karayolları takımına konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Misli.com Sultanlar Ligi 23. hafta mücadelesinde Ankara ekibi Karayolları takımına konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Elif Şahin ve Fatma Yıldırım'ın etkili başladığı birinci sette Eczacıbaşı VitrA, kısa sürede 6-1'lik seri yakaladı. Teknik molanın ardından Karayolları ekibi farkı kapatmaya çalışsa da Hande Baladın ile atağa geçen turuncu beyazlılar seti 25-18 aldı.

Karayolları ikinci sete iyi başlarken, Marco Motta'nın molasının ardından konuk ekip hız kazandı ve seti 25-19 önde bitirdi. Kaptan Boskovic, ilk sette aldığı 4 sayının ardından bu sette de 5 sayı ile takımını sırtladı. Üçüncü sete ev sahibi hızlı başladı ve set sonunda 25-22 ile kazandı. Dördüncü seti başından sonuna kadar önde götüren Eczacıbaşı VitrA, teknik molanın ardından farkı daha da açarak rakibine şans tanımadı ve maçı 3-1 sonlandırdı. Karşılaşmanın en skorer ismi aldığı 24 sayıyla kaptan Tijana Boskovic olurken, oyuna sonradan dahil olan orta oyuncu Yasemin Güveli'nin yaptığı 4 blok sayısı dikkat çekti.

Eczacıbaşı VitrA, ligin 24. haftasında 21 Aralık Pazartesi günü evinde, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

Karayolları - Eczacıbaşı VitrA: 1-3

Salon: TVF Başkent Voleybol Salonu

Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar.

Karayolları: Havili, Ezgi, Ayçin, Burcu, Tuğçe, Gerasymova, Gülçin (L), Seda, Selin, Kübra, Ezgi Kara, Fatmanur.

Eczacıbaşı VitrA: Elif, Hande, Ogbogu, Boskovic, Fatma, Beyza, Simge (L), Thompson, Saliha, Yasemin.

Setler: 1-3 (18-25, 19-25, 25-22, 13-25)

Süre: 110 dakika (28,27,31,24)

(İHA)

Eczacıbaşı VitrA, Ankara'dan üç puanla dönüyor
Eczacıbaşı VitrA, Ankara'dan üç puanla dönüyor
Eczacıbaşı VitrA, Ankara'dan üç puanla dönüyor

Eczacıbaşı Topluluğu, Fatma Yıldırım , Marco Motta, Ankara, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eczacıbaşı VitrA, Ankara'dan üç puanla dönüyor - Son Dakika Spor


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