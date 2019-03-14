Son Dakika Haberleri: Eczacıbaşı Vitra Avantajı Kaptı

Eczacıbaşı Vitra Avantajı Kaptı

1 saat önce

2019 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Imoco Volley Conegliano deplasmanına giden Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve tur için avantajı kaptı.

Eczacıbaşı Vitra Avantajı Kaptı, System.String[]
2019 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Imoco Volley Conegliano deplasmanına giden Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve tur için avantajı kaptı. Çeyrek final ikinci maçı 19 Mart Salı günü, saat 17.00'de TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

KÜNYE

Salon: Palaverde Villorba - Treviso Hakemler: Wojciech Maroszek (POL), Sabine Witte (GER) Imoco Volley: Sylla, Folie, Fabris, Hill, de Kruijf, Wolosz, de Gennaro (L),Fersino, Tirozzi. Eczacıbaşı VitrA: Larson, Krsmanovic, Boskovic, Kim, Gibbemeyer, Ezgi, Simge (L), Büşra, Gamze, Gözde. Setler: 21-25, 25-27, 22-25 Süre: 84 dakika (27,31,26)

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:16 Kaynak: İHA

Eczacıbaşı Topluluğu, Güncel
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