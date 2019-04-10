Eczacıbaşı Vitra, Avantajı Kaptı

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Venus Sultanlar Ligi Play-Off yarı final ilk maçında, Eczacıbaşı
VitrA, deplasmanda Galatasaray
HDI Sigorta
'yı 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Yarı final ikinci maçı Eczacıbaşı VitrA ev sahipliğinde, 13 Nisan Cumartesi günü, saat 14.00'de, Burhan Felek
Voleybol Salonu'nda oynanacak. Eczacıbaşı VitrA, bu maçı da kazanması halinde final etabına yükselecek.
Salon: TVF
Burhan Felek Voleybol Salonu Hakemler: Sadettin Deneri, Ramazan Çevik Galatasaray HDI Sigorta: Çağla, Leys, Aslı, Meryem
, Hande, Jackson
, Gizem (L), Buse, Atkinson, Elifsu. Eczacıbaşı VitrA: Larson, Merve, Boskovic, Kim, Büşra, Ezgi, Simge
(L), Meliha, Gibbemeyer. Setler: 17-25, 18-25, 18-25 Süre: 73 dakika (22,25,26)
(İHA)