Son Dakika Haberleri: Eczacıbaşı Vitra, Avantajı Kaptı

Eczacıbaşı Vitra, Avantajı Kaptı

1 saat önce

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off yarı final ilk maçında, Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Eczacıbaşı Vitra, Avantajı Kaptı, System.String[]
Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off yarı final ilk maçında, Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Yarı final ikinci maçı Eczacıbaşı VitrA ev sahipliğinde, 13 Nisan Cumartesi günü, saat 14.00'de, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak. Eczacıbaşı VitrA, bu maçı da kazanması halinde final etabına yükselecek.

Salon: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu Hakemler: Sadettin Deneri, Ramazan Çevik Galatasaray HDI Sigorta: Çağla, Leys, Aslı, Meryem, Hande, Jackson, Gizem (L), Buse, Atkinson, Elifsu. Eczacıbaşı VitrA: Larson, Merve, Boskovic, Kim, Büşra, Ezgi, Simge (L), Meliha, Gibbemeyer. Setler: 17-25, 18-25, 18-25 Süre: 73 dakika (22,25,26)

(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:31 Kaynak: İHA
Sigorta, Galatasaray, Eczacıbaşı Topluluğu, Güncel
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