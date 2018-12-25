Son Dakika Haberleri: Eczacıbaşı Vitra - Aydın Büyükşehir Belediyesi: 3-1

Eczacıbaşı Vitra - Aydın Büyükşehir Belediyesi: 3-1

49 dakika önce

SALON: Eczacıbaşı Spor SalonuHAKEMLER: Aylin Nazire Turnaoğlu, Serdar NişancıoğluECZACIBAŞI VİTRA: Ezgi, Meliha, Merve, Gözde, Güldeniz, Beyza, Dilara (L), Boskovic, BüşraAYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: Ecem, Gözde, Duygu, Nikolaeva, Aybüke, Darya, Erce (L), Ezgi, Seda.

Eczacıbaşı Vitra - Aydın Büyükşehir Belediyesi: 3-1, System.String[]


SALON: Eczacıbaşı Spor Salonu

HAKEMLER: Aylin Nazire Turnaoğlu, Serdar Nişancıoğlu

ECZACIBAŞI VİTRA: Ezgi, Meliha, Merve, Gözde, Güldeniz, Beyza, Dilara (L), Boskovic, Büşra

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: Ecem, Gözde, Duygu, Nikolaeva, Aybüke, Darya, Erce (L), Ezgi, Seda.

SETLER: 3-1 (25-6, 25-18, 20-25, 25-11)

SÜRE: 91 dakika (19,25,25,22)

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 11'inci hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA, evinde Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni 3-1 mağlup etti ve bir maç eksiğine rağmen ligdeki liderliğini korudu.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:30 Kaynak: DHA

Spor
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