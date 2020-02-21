Eczacıbaşı VitrA, Aydın deplasmanında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eczacıbaşı VitrA, Aydın deplasmanında - Son Dakika

Eczacıbaşı VitrA, Aydın deplasmanında

6 saat önce

Eczacıbaşı VitrA, Vestel Venus Sultanlar Ligi 18. haftasında yarın saat 15.00'te deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Eczacıbaşı VitrA, Aydın deplasmanında, System.String[]

Eczacıbaşı VitrA, Vestel Venus Sultanlar Ligi 18. haftasında yarın saat 15.00'te deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Vestel Venus Sultanlar Ligi 18. hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak olan Eczacıbaşı VitrA, Aydın'a vardı. Turuncu beyazlılar, salı günü Polonya ekibi Budowlani Lodz'u evinde 3-2 mağlup ederek, Şampiyonlar Ligi grup etabını altıda altıyla tamamlamış, çeyrek final kurasında ise İtalya'dan Savino Del Bene Scandicci takımıyla eşleşmişti.

Şampiyonlar Ligi maçından sonra Aydın deplasmanı hazırlıklarına ara vermeden devam ettiklerini belirten deneyimli oyuncu Melis Durul, "Yoğun bir maç programının ardından yarın ligin güçlü takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağız. Her maçta olduğu gibi bu maçta da en iyi performansımızı göstermek istiyoruz" dedi.

(İHA)

Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı Topluluğu, Vestel, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Klip çekiminde hasta rolünü canlandıran kişi gerçekten hastanelik oldu
Tuvalet ihalesini kaybeden vatandaş "Dayanacak gücüm kalmadı" diyerek canına kıymak istedi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Taraflar tüm anlaşmalara bağlı olduğunu ifade etti Oğlu intihar eden annenin feryadı yürek dağladı: Neden yaptın oğlum

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 19:47:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eczacıbaşı VitrA, Aydın deplasmanında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]