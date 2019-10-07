Eczacıbaşı VitrA, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, 2019-2020 sezonu öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kanyon Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısına Eczacıbaşı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, turuncu-beyazlı takımın menajeri Nalan Ural, başantrenör Marco Aurelio Motta ile oyuncular Simge Aköz ve Yeon-Koung Kim katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Faruk Eczacıbaşı, bu sezon 5 kulvarda mücadele edeceklerini belirterek, "Büyük hedeflerimiz var. Bu hedeflerimize ulaşabilmek için elimizden geleni yapacağız. Türkiye'de kadın voleybolu kazanacak. Bu sezon çok güzel maçlar olacak. 9 Ekim'de 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank ile yapacağımız maçla sezonu açacağız. Umarım iyi bir sezon olur." ifadelerini kullandı.

Nalan Ural ise yaptığı açıklamada, bu sezon takıma ve teknik ekibe yeni isimlerin katıldığını vurgulayarak, "Takım biraz daha gençleşti. Başka takımlara kiralayıp tecrübe kazanmasını umduğumuz oyuncular geri geldi. Önemli oyuncular transfer ettik. Yeon-Koung Kim'i kaptan yaptık. Oyuncular arasında iyi bir köprü olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Geçen sezon altyapıda yeni bir yapılanmaya gittiklerini ifade eden Ural, "Bu çalışmanın meyvelerini aldık. Geçen sezon takımlarımız tüm kategorilerde final oynadı. Hedefimiz dünya voleybolunun en üst arenalarında yarışmak. İnşallah bu sezon şampiyonluklar elde ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Motta: "İyi bir takıma sahibiz"

Eczacıbaşı VitrA Başantrenörü Marco Aurelio Motta, bu sezon iyi bir takım oluşturduklarını aktardı.

Takıma önemli oyuncular kattıklarını anlatan Brezilyalı çalıştırıcı, "Takıma yeni katılan oyunculara 'hoş geldiniz' diyorum. Bu sezon 5 kulvarda oynayacağız. İyi bir takıma sahibiz. Güçlü rakiplerimiz olacak ama savaşarak hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız. Son 2 yıldır şampiyonluğu son maçlarda kaybediyoruz. Umarım bu sezon bunu değiştirir ve şampiyon oluruz." şeklinde görüş belirtti.

Turuncu-beyazlı takımda bu sezon kaptanlık görevini üstlenecek Güney Koreli oyuncu Yeon-Koung Kim ise basın toplantısında Türkçe konuştu. Türkiye'de daha önce Fenerbahçe formasını da giyen 31 yaşındaki smaçör, "Yeni sezon için çok mutluyum. Takımda yeni oyuncular var. Çok enerjik bir ekibiz. Burada olduğum için çok mutluyum. İnşallah bu sezon 5 kupayı da alacağız." yorumunu yaptı.

Milli oyuncu Simge Aköz ise bu sezon tüm kulvarlarda şampiyonluğa ulaşabilmek için ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyacaklarını kaydetti.