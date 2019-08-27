Son Dakika Haberleri: Eczacıbaşı VitrA, beşinci kez FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda
Son Dakika Spor Haber

Eczacıbaşı VitrA, beşinci kez FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda

59 dakika önce

2015 ve 2016'da üst üste Dünya Şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza atan Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, beşinci kez FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yer alacak.

Eczacıbaşı VitrA, beşinci kez FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda, System.String[]

2015 ve 2016'da üst üste Dünya Şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza atan Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, beşinci kez FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yer alacak.


Turuncu-beyazlılar 3-8 Aralık 2019 tarihleri arasında Çin'in Shaoxing şehrinde, üçüncü defa Dünya Şampiyonu olmak için mücadele edecek. Eczacıbaşı VitrA, geçen sene yine Shaoxing'de düzenlenen turnuvayı bronz madalyayla tamamlamıştı.


Turnuvaya Wild Card ile katılan Eczacıbaşı VitrA'nın A Grubu'ndaki rakipleri, ev sahibi Guangdong Evergrande, İtalya'dan Imoco Volley Conegliano ve Brezilya'dan Minas Tenis Clube olacak. B Grubu'nda ise VakıfBank, Brezilya'dan Dentil Praia Clube, İtalya'dan Igor Gorgonzola Novara ve Çin'den Tianjin Bohai Bank takımları mücadele edecek. - İSTANBUL

Eczacıbaşı Topluluğu, Çin Halk Cumhuriyeti, voleybol, Aralık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kuyumculardan altın uyarısı: 320 lirayı görecek
Çuval dolusu para verip aldığı araç hayatını kabusa çevirdi Barcelona'dan Neymar çıkarması! PSG, 100 milyon euro ve 2 futbolcu istedi Burak Yılmaz, Medel'in ayrılığını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 11:49:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eczacıbaşı VitrA, beşinci kez FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]