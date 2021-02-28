Eczacıbaşı VitrA, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti

Misli.com Sultanlar Ligi 30. haftasında Beylikdüzü'nü konuk eden Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu maçla lig etabını tamamlayan turuncu-beyazlılar, sıralamadaki ilk dört takımın katılacağı play-off etabı ile maçlarına devam edecek.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Sadettin Kıral, Metin Korkut
Eczacıbaşı VitrA: Mirkovic, Saliha, Merve, Melis, Fatma, Yasemin, Melisa (L), Beyza.
Beylikdüzü V.İ.: Dilara, Nazlı, Ceren, Fatma, Gözde, Deniz, Buse (L), Zekiye, Açelya, Bade, Nazlı.
Setler: 3-0 (25-16, 25-15, 25-14)
Süre: 62 dakika (22, 19, 21) - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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