Eczacıbaşı VitrA, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti

Misli.com Sultanlar Ligi 30. haftasında Beylikdüzü'nü konuk eden Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu maçla lig etabını tamamlayan turuncu-beyazlılar, sıralamadaki ilk dört takımın katılacağı play-off etabı ile maçlarına devam edecek.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Sadettin Kıral, Metin Korkut

Eczacıbaşı VitrA: Mirkovic, Saliha, Merve, Melis, Fatma, Yasemin, Melisa (L), Beyza.

Beylikdüzü V.İ.: Dilara, Nazlı, Ceren, Fatma, Gözde, Deniz, Buse (L), Zekiye, Açelya, Bade, Nazlı.

Setler: 3-0 (25-16, 25-15, 25-14)

Süre: 62 dakika (22, 19, 21) - İSTANBUL