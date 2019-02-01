Son Dakika Haberleri: Eczacıbaşı Vitra, Çanakkale'yi Konuk Edecek

Eczacıbaşı Vitra, Çanakkale'yi Konuk Edecek

1 saat önce

Vestel Venus Sultanlar Ligi 17. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA, Çanakkale Belediyespor'u konuk edecek.

Eczacıbaşı Vitra, Çanakkale'yi Konuk Edecek, System.String[]
Vestel Venus Sultanlar Ligi 17. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA, Çanakkale Belediyespor'u konuk edecek.

Yenilgi almadan ligdeki liderliğini sürdüren Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, oynadığı karşılaşmalarda sadece 6 set vererek 49.3 puana ulaştı. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de yoğun bir maç maratonuna devam eden turuncu-beyazlılar antrenmanlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Eczacıbaşı VitrA - Çanakkale Bld. karşılaşması yarın saat 18: 30'da, Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:47 Kaynak: İHA

Spor
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