Eczacıbaşı Vitra, Çanakkale'yi Konuk Edecek

Vestel Venus Sultanlar Ligi 17. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA, Çanakkale Belediyespor'u konuk edecek.

Vestel Venus Sultanlar Ligi 17. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA, Çanakkale Belediyespor'u konuk edecek.



Yenilgi almadan ligdeki liderliğini sürdüren Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, oynadığı karşılaşmalarda sadece 6 set vererek 49.3 puana ulaştı. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de yoğun bir maç maratonuna devam eden turuncu-beyazlılar antrenmanlarını hız kesmeden sürdürüyor.



Eczacıbaşı VitrA - Çanakkale Bld. karşılaşması yarın saat 18: 30'da, Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak. - İSTANBUL

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Fenerbahçe'nin Kapısından Dönen Castillo, 9 Milyon Euroya Transfer Oldu

Transfer Yasağını Kaldıran Elazığspor, 2 Saatte 17 Futbolcuyla Anlaştı

Transfer Evrakları Yetişmeyen Ankaragücü Futbolcusu El Kabir, Ortada Kaldı

İtalya Kupası'nda Son Yarı Finalist Lazio