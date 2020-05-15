Eczacıbaşı VitrA, Carli Lloyd ile yollarını ayırdı

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, deneyimli pasör Carli Lloyd ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı.



Eczacıbaşı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulüpten yapılan açıklamada, "Amerika Milli Takımı'nın en önemli oyuncularından biri olan Carli Lloyd'la yollarımızı ayırdık. Takımımıza vermiş olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinde sağlık ve başarılar dileriz" denildi.



Carli Lloyd kimdir?



1989 yılında Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde doğan Carli Lloyd, kulüp ve milli takım düzeyinde birçok başarı elde etti. Lloyd, 2019-20 sezonunda formasını terlettiği turuncu-beyazlılarla 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu ve 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ikinciliği yaşadı.



Kulüp Başarıları



2011-12 İtalya Kupası şampiyonluğu



2011-12 İtalya Ligi şampiyonluğu



2012 İtalya Süper Kupa şampiyonluğu



2011-12 CEV Kupası şampiyonluğu



2013 CEV Şampiyonlar Ligi üçüncülüğü



2015 İtalya Süper Kupa şampiyonluğu



2016 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu



2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ikinciliği



2018 Brezilya Süper Kupa şampiyonluğu



2018-19 Brezilya Süper Lig ikinciliği



2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu



2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ikinciliği



Milli Takım Başarıları



2011 Pan Amerika Oyunları üçüncülüğü



2015 Pan Amerika Oyunları şampiyonluğu



2015 Pan Amerika Kupası şampiyonluğu



2016 Dünya Grand Prix'si ikinciliği



2016 Rio Olimpiyatları üçüncülüğü



2017 World Grand Champions Kupası üçüncülüğü



2018 FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu



Bireysel Başarılar



2015 Pan Amerika Kupası - En iyi pasör



2015 Pan Amerika Oyunları - En iyi pasör ve En değerli oyuncu



2016 CEV Şampiyonlar Ligi - En iyi pasör



2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası - En iyi pasör - İSTANBUL