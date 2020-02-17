Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Budowlani'yi konuk edecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Budowlani'yi konuk edecek - Son Dakika Spor

Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Budowlani'yi konuk edecek

6 saat önce

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Polonya temsilcisi Budowlani'yi ağırlayacak.

Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Budowlani'yi konuk edecek, System.String[]

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Polonya temsilcisi Budowlani'yi ağırlayacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Grupta oynadığı 5 maçını da kazanarak liderlik koltuğunda oturan turuncu-beyazlı takım, çeyrek finale kalmayı daha önce garantilemişti.

Polonya temsilcisi ise gruptaki 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak Fenerbahçe Opet'in ardından üçüncü sırada bulunuyor.

İki takım arasında Polonya'da yapılan ilk karşılaşmayı Eczacıbaşı VitrA 3-0 kazanmıştı.

Eczacıbaşı Topluluğu, voleybol, Polonya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:32 Kaynak: AA
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