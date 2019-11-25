Son Dakika Haberleri: Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın LP Salo'ya konuk olacak
Son Dakika Spor Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın LP Salo'ya konuk olacak - Son Dakika Spor

Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın LP Salo'ya konuk olacak

6 saat önce

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında yarın Finlandiya temsilcisi LP Salo ile deplasmanda karşılaşacak.

Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın LP Salo'ya konuk olacak, System.String[]

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında yarın Finlandiya temsilcisi LP Salo ile deplasmanda karşılaşacak.

Salo kentindeki Salohalli Spor Salonu'ndaki karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

Eczacıbaşı VitrA, A Grubu'ndaki ilk maçında Fenerbahçe Opet'i 3-2 yendi. LP Salo ise grubundaki ilk maçında Polonya ekibi Budowlani'ye deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

Eczacıbaşı Topluluğu, voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:06 Kaynak: AA
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