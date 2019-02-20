Son Dakika Haberleri: Eczacıbaşı Vitra, Çeyrek Finali Garantiledi

Eczacıbaşı Vitra, Çeyrek Finali Garantiledi

1 saat önce

2019 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu beşinci maçında Uralochka-NTMK takımına konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Eczacıbaşı Vitra, Çeyrek Finali Garantiledi, System.String[]
2019 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu beşinci maçında Uralochka-NTMK takımına konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla turuncu-beyazlılar, son maç öncesi grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Eczacıbaşı VitrA, B Grubu'nun son maçında Dinamo Kazan'ı, 26 Şubat Salı günü saat 17.00'de Burhan Felek Voleybol Salonu'nda konuk edecek.

Salon: DIVS Uralochka Ekaterinburg Hakemler: Pawel Burkiewicz (POL), Stephan Grieder (SUI) Uralochka-NTMK: Harelik, Romanova, Enina, Klimets, Parubets, Evdokimova, Podkopaeva (L) Eczacıbaşı VitrA: Gamze, Larson, Büşra, Boskovic, Kim, Gibbemeyer, Simge (L), Gözde, Ezgi, Meliha, Güldeniz Setler: 2-3 (20-25, 22-25, 25-19, 25-22, 8-15) Süre: 115 dakika (23,27,23,28,14)

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:36 Kaynak: İHA

Eczacıbaşı Topluluğu, Güncel
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