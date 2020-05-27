Eczacıbaşı VitrA'da ayrılık

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Sonja Newcombe'nin geçen sezonun ara döneminde transfer edildiği hatırlatılarak, "Birlikte çalıştığımız kısa sürede bize vermiş olduğu katkılardan ötürü Sonja'ya teşekkür ederiz." denildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Sonja Newcombe'nin geçen sezonun ara döneminde transfer edildiği hatırlatılarak, "Birlikte çalıştığımız kısa sürede bize vermiş olduğu katkılardan ötürü Sonja'ya teşekkür ederiz." denildi.

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