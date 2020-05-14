Eczacıbaşı VitrA'da Ergül Eroğlu ile yollar ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Eczacıbaşı VitrA'da Ergül Eroğlu ile yollar ayrıldı - Son Dakika Spor

Eczacıbaşı VitrA'da Ergül Eroğlu ile yollar ayrıldı

6 saat önce

Voleybolda sezonun sona ermesinin ardından Eczacıbaşı VitrA da yeni sezon takımını kurmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Eczacıbaşı VitrA'da Ergül Eroğlu ile yollar ayrıldı, System.String[]

Voleybolda sezonun sona ermesinin ardından Eczacıbaşı VitrA da yeni sezon takımını kurmak için çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda turuncu-beyazlılar, Ergül Eroğlu ile yolları ayırma kararı aldı. Kariyeri boyunca kulüp ve milli takım düzeyinde birçok başarıya imza atan Eroğlu, Eczacıbaşı ile 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazandı ve 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ikincilik elde etti. Takım Menajeri Nalan Ural, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Deneyimi ve enerjisiyle bize çok önemli katkılarda bulunan Ergül'e teşekkür eder, sağlıklı ve başarılı bir kariyer sürdürmesini dileriz" dedi.


Eczacıbaşı Topluluğu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 02:49 

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