Eczacıbaşı VitrA'da Hande Baladın sakatlandı - Son Dakika
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Eczacıbaşı VitrA'da Hande Baladın sakatlandı

7 saat önce

Eczacıbaşı VitrA'nın CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6'ncı ve son maçında Polonya ekibi Budowlani Lodz'u 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldiği müsabakada sakatlık geçiren Hande Baladın ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapıldı.

Eczacıbaşı VitrA'da Hande Baladın sakatlandı, System.String[]

Eczacıbaşı VitrA'nın CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6'ncı ve son maçında Polonya ekibi Budowlani Lodz'u 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldiği müsabakada sakatlık geçiren Hande Baladın ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hande Baladın'ın sakatlığının ardından yapılan tetkikler sonucunda oyuncunun sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildiği ve oyuncunun tedavi sürecinin başladığı kaydedildi.


Eczacıbaşı Topluluğu, Hande Baladın, Polonya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:04 Kaynak: DHA
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