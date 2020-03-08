Eczacıbaşı VitrA'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Eczacıbaşı Spor Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü hazırladığı video ile kutladı.

Turuncu-beyazlı kulüp tarafından hazırlanan ve Eczacıbaşı VitrA'nın yıldız oyuncularının yer aldığı video, çeşitli maçlardan mücadele, emek ve birliktelik dolu anlar barındırırken, "Her başarılı kadının arkasında kendisi vardır." mesajıyla sona eriyor.

Eczacıbaşı Spor Kulübü, kadın voleybolunda dünyanın öncü kulüplerinden olması, binlerce genç kıza voleybol oynama imkanı sunması ve kadınların spordaki varlığını artırmaya yönelik çalışmaları nedeniyle 2018 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) "Dünya Ödülü"ne layık görülmüştü. IOC tarafından 18 yıldır verilen, kadın ve spor alanında dünyanın en prestijlisi olan ödül, ilk kez bir spor kulübüne takdim edilmişti.

Sadece genç kızları voleybola kazandırmakla yetinmeyen Eczacıbaşı Spor Kulübü, kadınların spor alanında yönetimsel varlığını da artırmayı hedefliyor. Kulüpteki 19 yönetim pozisyonunun 9'unda kadınlar yer alırken, kadın antrenör ve kampüs koordinatörlerinin sayısı ise 25.