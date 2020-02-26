Eczacıbaşı VitrA'dan CEV'e koronavirüs nedeniyle erteleme başvurusu - Son Dakika
Son Dakika Spor Eczacıbaşı VitrA'dan CEV'e koronavirüs nedeniyle erteleme başvurusu - Son Dakika Spor

Eczacıbaşı VitrA'dan CEV'e koronavirüs nedeniyle erteleme başvurusu

7 saat önce

Voleybolda Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İtalya'nın Savino Del Bene Scandicci takımıyla karşılaşacak Eczacıbaşı VitrA, Türkiye Voleybol Federasyonu aracılığıyla maçın ertelenmesi için Avrupa Voleybol Konfederasyonuna (CEV) başvurdu.

Eczacıbaşı VitrA'dan CEV'e koronavirüs nedeniyle erteleme başvurusu, System.String[]

Voleybolda Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İtalya'nın Savino Del Bene Scandicci takımıyla karşılaşacak Eczacıbaşı VitrA, Türkiye Voleybol Federasyonu aracılığıyla maçın ertelenmesi için Avrupa Voleybol Konfederasyonuna (CEV) başvurdu.

Eczacıbaşı VitrA Genel Menajeri Nalan Ural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İtalya'da son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasının ardından federasyon aracılığıyla 4 Mart'ta deplasmanda Savino Del Bene Scandicci ile yapacakları maçın ertelenmesi talebinde bulunduklarını kaydetti.

Ural, CEV'in cumartesi günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapacağı toplantıda konuyla ilgili kararını vereceğini ifade etti.

İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasındaki 6 maçın, koronavirüsün ülkede hızla yayılması nedeniyle seyircisiz oynanmasına karar verilmişti.

Eczacıbaşı Topluluğu, voleybol, İtalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'de bize verebilecekleri Patriot yok
Son Dakika: Erdoğan, emekli maaşının kesileceği ve ikramiyelerin kaldırılacağı iddialarını yalanladı Son dakika: İstanbul'da boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı Barcelona'nın Haaland'ı 15 kez izleyip beğenmediği ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 20:48:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eczacıbaşı VitrA'dan CEV'e koronavirüs nedeniyle erteleme başvurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]