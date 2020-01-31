Eczacıbaşı VitrA'dan deprem bölgesine destek - Son Dakika
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Eczacıbaşı VitrA'dan deprem bölgesine destek

6 saat önce

Eczacıbaşı VitrA'nın Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde yarın Karayolları ile oynayacağı mücadelede, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara yardım göndermek isteyen voleybolseverlerin, malzemelerini kulübe teslim edebileceği açıklandı.

Eczacıbaşı VitrA'dan deprem bölgesine destek, System.String[]

Eczacıbaşı VitrA'nın Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde yarın Karayolları ile oynayacağı mücadelede, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara yardım göndermek isteyen voleybolseverlerin, malzemelerini kulübe teslim edebileceği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Karayolları mücadelesine gelecek olan voleybolseverler, Elazığ ve Malatya için kullanılmamış atkı, bere, mont ve botları, yardım malzemelerini Ayazağa Eczacıbaşı Spor Salonu'nun girişinde, kulüp yetkililerine iletebilecek." denildi.

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Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:58 Kaynak: AA
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