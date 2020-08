Eczacıbaşı VitrA'dan on-line sezon açılışı

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 sezonu açılışını on-line olarak gerçekleştirdi.

Turuncu-beyazlı takım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sezon açılışını ve basın toplantısını çevrim içi düzenledi.

Basın mensuplarının e-posta yoluyla ilettiği sorular ve cevapları, kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, yaptığı açıklamada, "Bu sezon genç ve dinamik yapımızı daha da güçlendirecek bir kadro oluşturduk. Yerli ve yabancı transferlerimizin yanı sıra geçtiğimiz sezon başka takımlarda tecrübe kazanarak kulübümüze dönen genç oyuncularımız da oldu. Yeni sezonda takımımızın kaptanları Tijana Boskovic ve Simge Aköz olacak. Bütün takımlara sağlıklı ve başarılı bir sezon dilerim." ifadelerini kullandı.

Başantrenör Marco Motta ile orta oyuncusu Yasemin Güveli, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İyi bir takım oluşturduklarını belirten Motta, "Kovid-19 salgını bu sezon için yaptığımız planları değiştirmedi. Takımı organize etmekle başladık ve 7 oyuncumuzu değiştirdik. Sezona en iyi şekilde başlamak adına kadromuzu mümkün olan en iyi şekilde yapılandırmaya çalıştık." diye konuştu.

Bu sezon genç bir kadroyla mücadele edeceklerini vurgulayan Yasemin Güveli, "Yarıştığımız bütün organizasyonlarda sezonu birinci olarak tamamlamak istiyoruz. Genç bir kadroyuz, buna aşırı güveniyorum çünkü çok ateşli ve dinamik bir takıma sahibiz. Her an her şeyi yapabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Genç milli takımlarda birçok başarısı bulunan Yasemin Güveli, A Milli Takım hedefiyle ilgili, "Her oyuncu gibi milli takımla olimpiyata gitmek istiyorum. Bu takımın içinde uzun yıllar performans sergilemek istiyorum. Tabii ki her sporcunun hayali. Umarım bir gün gerçekleşir." değerlendirmesinde bulundu.