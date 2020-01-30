Eczacıbaşı VitrA'dan smaçör takviyesi - Son Dakika
Son Dakika Spor Eczacıbaşı VitrA'dan smaçör takviyesi - Son Dakika Spor

Eczacıbaşı VitrA'dan smaçör takviyesi

7 saat önce

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, ABD'li smaçör Sonja Newcombe'yi kadrosuna dahil etti.

Eczacıbaşı VitrA'dan smaçör takviyesi, System.String[]

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, ABD'li smaçör Sonja Newcombe'yi kadrosuna dahil etti.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Milli takımda geçirdiği sakatlıktan ötürü tedavi gören kaptanımız Yeon Koung Kim'in yokluğunda, sezonun uzun olması sebebiyle tedbir amaçlı olarak kadromuza Amerikalı smaçör Sonja Newcombe'yi kattık." denildi.

Açıklamada ayrıca 31 yaşındaki voleybolcunun transferiyle ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Takımımız, kaptan Kim'in sakatlığı sebebiyle ve biraz da defansif yönümüzü güçlendirmek amacıyla Sonja Newcombe'yle anlaştı. Bize CEV Şampiyonlar Ligi'nde ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'ndeki rotasyonlarımızda yardımcı olacağını düşündüğümüz oyuncunun, Türkiye geçmişi olduğu için lige adaptasyon konusunda bir sorun yaşayacağını düşünmüyoruz. Newcombe'nin bir an önce aramıza ve antrenmanlara katılmasını bekliyoruz."

Kariyerinde birçok takımda oynayan Newcombe, daha önce Türkiye'de Pursaklar ve İdman Ocağı ekiplerinin formasını giymişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Eczacıbaşı Topluluğu, voleybol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:38 Kaynak: AA
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