Eczacıbaşı Vitra, Derbiye Hazırlanıyor
1 saat önce
Lider Eczacıbaşı VitrA, Vestel Venus Sultanlar Ligi 20. hafta mücadelesinde yarın VakıfBank'a konuk olacak.
Lider Eczacıbaşı
VitrA, Vestel
Venus Sultanlar Ligi 20. hafta mücadelesinde yarın VakıfBank'a konuk olacak.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde namağlup lider olan Eczacıbaşı VitrA, çarşamba günü oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşması sonrası ara vermeden VakıfBank derbisi hazırlıklarına başladı. VakıfBank - Eczacıbaşı karşılaşması yarın saat 14.00'te VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.
Mücadele öncesi açıklamalarda bulunan turuncu-beyazlıların başarılı liberosu Simge
Aköz, "İki güçlü takımın karşı karşıya geleceği, seyir zevki yüksek bir derbi olacağını düşünüyorum. Ligdeki galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. Deplasmanda zorlu bir maç bizi bekliyor" dedi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:38 Kaynak: İHA
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