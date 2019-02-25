Son Dakika Haberleri: Eczacıbaşı Vitra, Dinamo Kazan'ı Ağırlayacak

Eczacıbaşı Vitra, Dinamo Kazan'ı Ağırlayacak

19 dakika önce

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı VitrA, B Grubu'ndaki 6. ve son hafta maçında Rusya temsilcisi Dinamo Kazan'ı konuk edecek.

Eczacıbaşı Vitra, Dinamo Kazan'ı Ağırlayacak, System.String[]
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı VitrA, B Grubu'ndaki 6. ve son hafta maçında Rusya temsilcisi Dinamo Kazan'ı konuk edecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Grupta oynadığı 5 müsabakayı da kazanan turuncu-beyazlı ekip, bu maç öncesi grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi garantilemişti. İki kez mağlup olan Dinamo Kazan ise ikinci sırada bulunuyor.

İki takım arasında Rusya'da oynanan ilk mücadeleyi Eczacıbaşı VitrA 3-1 kazanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:45 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, voleybol, Eczacıbaşı Topluluğu, Spor
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