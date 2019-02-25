Eczacıbaşı Vitra, Dinamo Kazan'ı Ağırlayacak
19 dakika önce
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı VitrA, B Grubu'ndaki 6. ve son hafta maçında Rusya temsilcisi Dinamo Kazan'ı konuk edecek.
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı
VitrA, B Grubu'ndaki 6. ve son hafta maçında Rusya
temsilcisi Dinamo Kazan'ı konuk edecek. Burhan Felek
Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.
Grupta oynadığı 5 müsabakayı da kazanan turuncu-beyazlı ekip, bu maç öncesi grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi garantilemişti. İki kez mağlup olan Dinamo Kazan ise ikinci sırada bulunuyor.
İki takım arasında Rusya'da oynanan ilk mücadeleyi Eczacıbaşı VitrA 3-1 kazanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:45 Kaynak: AA
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