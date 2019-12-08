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Eczacıbaşı VitrA, Dünya ikincisi

6 saat önce

2019 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Eczacıbaşı VitrA, İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano'ya 3-1 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Eczacıbaşı VitrA, Dünya ikincisi, System.String[]

2019 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Eczacıbaşı VitrA, İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano'ya 3-1 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 5. kez yer alan Eczacıbaşı VitrA, organizasyonu ilk kez ikinci sırada tamamladı. Turuncu-beyazlılar, 2015 ve 2016'ta şampiyonluk, 2017'de dördüncülük ve 2018'de üçüncülük sevinci yaşamıştı.

Salon: Olimpiyat Spor Merkezi

Hakemler: Ziling Wang (Çin), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

Imoco Conegliano: Egonu, Folie, Hill, de Kruijf, Wolosz, Sylla, de Gennaro (L) (Fersino, Sorokaite, Geerties)

Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Natalia, Kim, Gibbemeyer, Beyza, Lloyd, Simge (L) (Hande, Gamze, Yasemin)

Setler: 22-25, 25-14, 25-19, 25-21

Süre: 1 saat 51 dakika (32,24,26,29)

(İHA)

Eczacıbaşı Topluluğu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 05:50 Kaynak: İHA
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