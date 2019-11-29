Eczacıbaşı VitrA, Dünya Kulüpler Şampiyonası için Çin'de

Turuncu-beyazlı kulübün açıklamasına göre takım, 3-8 Aralık tarihlerindeki organizasyon için son hazırlıklarını Shaoxing kentinde yapacak.



Turnuvada Eczacıbaşı VitrA, A Grubu'nda Çin'den Guangdong Evergrande, İtalya'dan Imoco Volley ve Brezilya'dan Minas ile karşılaşacak. B Grubu'nda ise VakıfBank'ın yanı sıra Çin'den Tianjin Bohai Bank, Brezilya'dan Praia ve İtalya'dan Igor Gorgonzola takımları mücadele verecek.



Grup etabını ilk iki sırada bitiren takımlar çapraz eşleşmeyle 7 Aralık'ta yarı final maçları yapacak. Klasman mücadelesiyle üçüncülük ve final maçı ise 8 Aralık Pazar günü oynanacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen takım kaptanı Yeon Koung Kim, "Eczacıbaşı VitrA formasıyla ikinci kez Dünya Kulüpler Şampiyonası'na katılacağım. Takımımın çok iyi bir hazırlık süreci geçirdiğini düşünüyorum. Bu sezon böyle güzel bir takım ruhu yakalamışken birlikte Dünya Kulüpler Şampiyonası'na gidecek olmak beni katbekat heyecanlandırıyor. Umarım turnuvayı da güzel bir sonuçla tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.



Turuncu-beyazlıların deneyimli smaçörü Natalia Pereira ise "Önümüzdeki Dünya Kulüpler Şampiyonası, bence şu ana kadarki en zor turnuva olacak. Türkiye'den, İtalya'dan, Brezilya'dan ve Çin'den dünyanın en iyi takımları yarışacak. En iyi halimizle Çin'e gelebilmek için iki buçuk aydır yoğun bir tempoda hazırlanıyoruz ve her sayı için sonuna kadar mücadele etmeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.



Geçen sezon organizasyonu üçüncü sırada tamamlayan Eczacıbaşı VitrA, 2015 ve 2016'da üst üste şampiyon olmuştu.



