Eczacıbaşı VitrA, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde

2015 ve 2016'nın ardından toplamda 3. kez Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda adını finale yazdıran Eczacıbaşı VitrA, finalde yarın TSİ 15.00'te İtalya'nın Imoco Conegliano takımı ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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