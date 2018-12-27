Eczacıbaşı Vitra, Erteleme Maçında Beşiktaş'a Konuk Olacak
19 dakika önce
Vestel Venus Sultanlar Ligi ilk yarı maçları salı günü oynanan karşılaşmalarla son buldu.
Vestel Venus Sultanlar Ligi ilk yarı maçları salı günü oynanan karşılaşmalarla son buldu. Aralık ayı başında FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası dolayısıyla ertelenen Beşiktaş-Eczacıbaşı VitrA karşılaşması yarın oynanacak.
Vestel Venus Sultanlar Ligi erteleme maçında Eczacıbaşı VitrA, yarın saat 18.00'de Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Beşiktaş'a konuk olacak. Maç öncesi açıklamalarda bulunan Eczacıbaşı'nın başarılı oyuncusu Büşra Kılıçlı, "Beşiktaş bu sezon oldukça iddialı bir takım kurdu. Yoğun maç programımıza rağmen antrenmanlarımıza ara vermeden devam ediyoruz ve 2018'i güzel bir galibiyetle bitirmek istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:26 Kaynak: İHA
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