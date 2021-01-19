Eczacıbaşı VitrA, erteleme maçlarına devam ediyor - Son Dakika

Eczacıbaşı VitrA, erteleme maçlarına devam ediyor

19.01.2021 10:02
Eczacıbaşı VitrA, erteleme maçlarına devam ediyor, System.String[]

Erteleme maçında Eczacıbaşı VitrA ile Sarıyer Belediyespor karşı karşıya gelecek.

Erteleme maçında Eczacıbaşı VitrA ile Sarıyer Belediyespor karşı karşıya gelecek.

Misli.com Sultanlar Ligi 19. hafta erteleme maçında Eczacıbaşı VitrA ile Sarıyer Belediyespor karşı karşıya gelecek. Eczacıbaşı VitrA, takımda görülen korona virüs vakaları sebebiyle ertelenen maçlarını oynamaya devam ediyor. Yoğun maç programını sürdüren turuncu-beyazlılar bu haftayı iki karşılaşma ile kapayacak. İlk olarak erteleme maçında Sarıyer Belediyespor'u konuk edecek olan Eczacıbaşı VitrA, sonrasında 25. Hafta mücadelesi için Türk Hava Yolları deplasmanına gidecek.

Eczacıbaşı VitrA-Sarıyer Bld. karşılaşması 20 Ocak Çarşamba günü, saat 14: 00'da, Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak.

(İHA)

Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eczacıbaşı VitrA, erteleme maçlarına devam ediyor - Son Dakika


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