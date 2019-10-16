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Eczacıbaşı VitrA, evinde galip

52 dakika önce

Vestel Venus Sultanlar Ligi 2. haftasında Nilüfer Belediyespor'u konuk eden Eczacıbaşı VitrA, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Eczacıbaşı VitrA, evinde galip, System.String[]

Vestel Venus Sultanlar Ligi 2. haftasında Nilüfer Belediyespor'u konuk eden Eczacıbaşı VitrA, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Ligin 3. haftasında Eczacıbaşı VitrA, 19 Ekim Cumartesi günü, saat 14.00'te, Ankara ekibi Karayolları'na konuk olacak.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Seçkin Yener, Erol Akbulut

Eczacıbaşı VitrA: Kim, Boskovic, Yasemin, Melis, Lloyd, Beyza, Simge (L), Buse, Ergül.

Nilüfer Belediyespor: Sabriye, Zhidkova, Buse Ü., Rousseaux, Hümay, İkbal, Buse K. (L)

Setler: 3-1 (25-16, 16-25, 25-18, 25-14)

Süre: 105 dakika (30, 25, 26, 24)

(İHA)

Eczacıbaşı Topluluğu, Vestel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:55 Kaynak: İHA
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