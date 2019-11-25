Son Dakika Haberleri: Eczacıbaşı VitrA, Finlandiya deplasmanında
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Eczacıbaşı VitrA, Finlandiya deplasmanında

6 saat önce

Salo kentindeki Salohalli Spor Salonu'ndaki karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

Eczacıbaşı VitrA, Finlandiya deplasmanında, System.String[]

Salo kentindeki Salohalli Spor Salonu'ndaki karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.


Eczacıbaşı VitrA, A Grubu'ndaki ilk maçında Fenerbahçe Opet'i 3-2 yendi. LP Salo ise grubundaki ilk maçında Polonya ekibi Budowlani'ye deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

Eczacıbaşı Topluluğu, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:56 
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