Eczacıbaşı VitrA, Finlandiya deplasmanında

Eczacıbaşı VitrA, A Grubu'ndaki ilk maçında Fenerbahçe Opet'i 3-2 yendi. LP Salo ise grubundaki ilk maçında Polonya ekibi Budowlani'ye deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

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Islam Slimani, bu kez takımının yenilgisine sebep oldu