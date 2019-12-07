Son Dakika Haberleri: Eczacıbaşı VitrA, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
Son Dakika Spor Eczacıbaşı VitrA, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde - Son Dakika Spor

Eczacıbaşı VitrA, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde

6 saat önce

Salon: Olimpiyat Spor MerkeziHakemler: Wang Ziling (Çin), Joo-Hee Kang (Güney Kore)Igor Gorgonzola: Brakocevic, Chirichella, Vasileva, Courtney, Hancock, Arrighetti (Mlakar, Napodano, Gorecka, Di Iulio)Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Koung Kim, Pereira, Gibbemeyer, Yasemin Güveli, Lloyd (Beyza...

Eczacıbaşı VitrA, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde, System.String[]

Salon: Olimpiyat Spor Merkezi

Hakemler: Wang Ziling (Çin), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

Igor Gorgonzola: Brakocevic, Chirichella, Vasileva, Courtney, Hancock, Arrighetti (Mlakar, Napodano, Gorecka, Di Iulio)

Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Koung Kim, Pereira, Gibbemeyer, Yasemin Güveli, Lloyd ( Beyza Arıcı, Hande Baladin, Gamze Kılıç, Saliha Şahin)

Setler: 21-25, 25-23, 11-25, 25-23, 13-15

Süre: 134 dakika (27, 30, 22, 35, 20)

Eczacıbaşı VitrA, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası yarı final maçında İtalya ekibi Igor Gorgonzola'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.

Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde ilk seti 25-21 kazanan Eczacıbaşı VitrA, 1-0 öne geçti. İkinci seti 25-23 ile hanesine yazdıran Igor Gorgonzola, durumu 1-1'e getirdi. Türk temsilcisi, üçüncü sette 25-11 galip gelerek 2-1 üstünlük yakaladı. Dördüncü sette rakibine 25-23'lük skor üstünlüğü sağlayan İtalyan ekibi, durumu 2-2 yaptı. Tie-break setine iyi başlayan turuncu-beyazlılar 15-13'lük üstünlük sağladı ve mücadeleden 3-2 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Eczacıbaşı VitrA, şampiyonanın finalinde bir diğer İtalya ekibi Imoco Volley ile yarın TSİ 15.00'te karşılaşacak.

Yarı finalde Imoco Volley'e elenen VakıfBank ise yarın TSİ 12.00'de Igor Gorgonzola ile üçüncülük mücadelesi verecek.

Eczacıbaşı Topluluğu, Joo Hee Kang, Güney Kore, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 06:06 Kaynak: AA
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