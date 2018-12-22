Son Dakika Haberleri: Eczacıbaşı Vitra, Galatasaray Hdı Sigorta'yı Devirdi

Eczacıbaşı Vitra, Galatasaray Hdı Sigorta'yı Devirdi

5 saat önce

Galatasaray HDI Sigorta - Eczacıbaşı VitrA: 2-3Salon: TVF Burhan Felek Voleybol SalonuHakemler: Erdal Akıncı, Esat DanziliGalatasaray: Jackson, Çağla, Hande, Aslı, Meryem, Leys, Gizem (L), Melike, Cansu, Buse, Elifsu, Nursevil.

Eczacıbaşı Vitra, Galatasaray Hdı Sigorta'yı Devirdi, System.String[]
Galatasaray HDI Sigorta - Eczacıbaşı VitrA: 2-3

Salon: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu

Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili

Galatasaray: Jackson, Çağla, Hande, Aslı, Meryem, Leys, Gizem (L), Melike, Cansu, Buse, Elifsu, Nursevil.

Eczacıbaşı VitrA: Gamze, Meliha, Gibbemeyer, Boskovic, Kim, Beyza, Simge (L), Gözde, Ezgi, Güldeniz, Büşra, Larson.

Setler: 2-3 (15-25,22-25,25-20,25-21,16-18)

Süre: 131 dakika (23,27,29,27,25)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 10'uncu hafta mücadelesinde Galatasaray'a konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-2 galip ayrılarak ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:28 Kaynak: DHA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Sigorta, Galatasaray, Eczacıbaşı Topluluğu, Spor
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