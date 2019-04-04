Eczacıbaşı Vitra, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
1 saat önce
- Eczacıbaşı Vitra, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdüİSTANBUL - Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı finalinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Eczacıbaşı Vitra, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
- Eczacıbaşı Vitra
, Galatasaray
maçı hazırlıklarını sürdürdü
İSTANBUL - Vestel
Venus Sultanlar Ligi play-off yarı finalinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Eczacıbaşı Vitra, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek finalinde Kameroğlu Beylikdüzü
Voleybol İhtisas'ı 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazan Eczacıbaşı Vitra, bu turda karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Eczacıbaşı Spor Salonu'nda, Başantrenör Marco Aurelio Motta
'nın oyuncuları ile yaptığı kısa bir toplantının ardından idmana ısınma hareketleri ile başlayan turuncu-lacivertliler, ardından iki takıma bölünerek antrenmanı sürdürdü.
İdmanda Eczacıbaşılı voleybolcuların neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:45 Kaynak: İHA
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