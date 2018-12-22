Son Dakika Haberleri: Eczacıbaşı Vitra Galibiyet Serisine Devam Ediyor

Eczacıbaşı Vitra Galibiyet Serisine Devam Ediyor

6 saat önce

Vestel Venus Sultanlar Ligi 10. hafta mücadelesinde Galatasaray'a konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-2 galip ayrıldı ve ligdeki yenilmezlik serisini devam ettirdi.

Eczacıbaşı Vitra Galibiyet Serisine Devam Ediyor, System.String[]
Vestel Venus Sultanlar Ligi 10. hafta mücadelesinde Galatasaray'a konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-2 galip ayrıldı ve ligdeki yenilmezlik serisini devam ettirdi.

KÜNYE

Salon: TVF Burhan Felek Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili Galatasaray: Jackson, Çağla, Hande, Aslı, Meryem, Leys, Gizem (L), Melike, Cansu, Buse, Elifsu, Nursevil. Eczacıbaşı VitrA: Gamze, Meliha, Gibbemeyer, Boskovic, Kim, Beyza, Simge (L), Gözde, Ezgi, Güldeniz, Büşra, Larson. Setler: 2-3 (15-25, 22-25, 25-20, 25-21, 16-18) Süre: 131 dakika (23,27,29,27,25)

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:56 Kaynak: İHA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Vestel, Galatasaray, Eczacıbaşı Topluluğu, Güncel
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