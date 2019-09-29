Son Dakika Haberleri: Eczacıbaşı VitrA, hazırlık turnuvasında birinci oldu
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Eczacıbaşı VitrA, hazırlık turnuvasında birinci oldu

46 dakika önce

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya'da katıldığı turnuvayı birinci bitirdi.

Eczacıbaşı VitrA, hazırlık turnuvasında birinci oldu, System.String[]

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya'da katıldığı turnuvayı birinci bitirdi.

Eczacıbaşı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, turuncu-beyazlı ekip turnuvanın ilk gününde Il Bisonte Firenze'yi, ikinci gün ise Pomi Casalmaggiore'yi 3-2'lik skorlarla mağlup ederek kupayı kazandı.

Eczacıbaşı VitrA Antrenörü Marco Motta, takımdaki tüm oyuncuları görme açısından turnuvanın önemli olduğunu belirterek, "İyi bir takım ruhu sergiledik. Sezon öncesi oyunumuzu daha da oturtmak için neler yapabileceğimizi görmüş olduk." ifadelerini kullandı.

Eczacıbaşı Topluluğu, voleybol, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:34 Kaynak: AA
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