Son Dakika Haberleri: Eczacıbaşı VitrA, hazırlık turnuvasında birinci oldu
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Eczacıbaşı VitrA, hazırlık turnuvasında birinci oldu

1 saat önce

Eczacıbaşı Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, turuncu-beyazlı ekip turnuvanın ilk gününde Il Bisonte Firenze'yi, ikinci gün ise Pomi Casalmaggiore'yi 3-2'lik skorlarla mağlup ederek kupayı kazandı.

Eczacıbaşı VitrA, hazırlık turnuvasında birinci oldu, System.String[]

Eczacıbaşı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, turuncu-beyazlı ekip turnuvanın ilk gününde Il Bisonte Firenze'yi, ikinci gün ise Pomi Casalmaggiore'yi 3-2'lik skorlarla mağlup ederek kupayı kazandı.


Eczacıbaşı VitrA Antrenörü Marco Motta, takımdaki tüm oyuncuları görme açısından turnuvanın önemli olduğunu belirterek, "İyi bir takım ruhu sergiledik. Sezon öncesi oyunumuzu daha da oturtmak için neler yapabileceğimizi görmüş olduk." ifadelerini kullandı.

Eczacıbaşı Topluluğu, Marco Motta, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:46 
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