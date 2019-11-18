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Eczacıbaşı Vitra ile Fenerbahçe Opet, Avrupa'da rakip olacak
6 saat önce
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşma Spor Smart'tan canlı yayımlanacak.
A Grubu'nda Polonya ekibi Budowlani ve Finlandiya temsilcisi LP Salo'yla mücadele edecek.
Bu sezon iki takım arasında Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde oynanan karşılaşmayı Eczacıbaşı VitrA, 3-2 kazanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:55
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