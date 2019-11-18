Son Dakika Haberleri: Eczacıbaşı Vitra ile Fenerbahçe Opet, Avrupa'da rakip olacak
Son Dakika Spor Eczacıbaşı Vitra ile Fenerbahçe Opet, Avrupa'da rakip olacak - Son Dakika Spor

Eczacıbaşı Vitra ile Fenerbahçe Opet, Avrupa'da rakip olacak

6 saat önce

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.

Eczacıbaşı Vitra ile Fenerbahçe Opet, Avrupa'da rakip olacak, System.String[]

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşma Spor Smart'tan canlı yayımlanacak.


A Grubu'nda Polonya ekibi Budowlani ve Finlandiya temsilcisi LP Salo'yla mücadele edecek.


Bu sezon iki takım arasında Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde oynanan karşılaşmayı Eczacıbaşı VitrA, 3-2 kazanmıştı.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:55 
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