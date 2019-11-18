Eczacıbaşı Vitra ile Fenerbahçe Opet, Avrupa'da rakip olacak

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Bu sezon iki takım arasında Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde oynanan karşılaşmayı Eczacıbaşı VitrA, 3-2 kazanmıştı.

A Grubu'nda Polonya ekibi Budowlani ve Finlandiya temsilcisi LP Salo'yla mücadele edecek.

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