Eczacıbaşı Vitra, İtalya Deplasmanında
33 dakika önce
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda İtalya'nın Imoco Volley ekibiyle karşılaşacak.
Eczacıbaşı
VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda İtalya
'nın Imoco Volley ekibiyle karşılaşacak.
Treviso kentindeki Palaverde Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.
Karşılaşmanın rövanşı 19 Mart Salı günü İstanbul
'da oynanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:10 Kaynak: AA
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