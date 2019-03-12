Son Dakika Haberleri: Eczacıbaşı Vitra, İtalya'ya Gidiyor

Eczacıbaşı Vitra, İtalya'ya Gidiyor

2 saat önce

2019 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final etabında İtalya'nın güçlü takımlarından Imoco Volley Conegliano ile eşleşen Eczacıbaşı VitrA, ilk maç için İtalya'ya gidiyor.

Eczacıbaşı Vitra, İtalya'ya Gidiyor, System.String[]
2019 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final etabında İtalya'nın güçlü takımlarından Imoco Volley Conegliano ile eşleşen Eczacıbaşı VitrA, ilk maç için İtalya'ya gidiyor. İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan turuncu-beyazlılar, çalışmalarına Treviso'da devam edecek. Daha önce Imoco'da da oynayan ve İtalya Ligi'ni iyi bilen Amerikalı orta oyuncu Lauren Gibbemeyer, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Imoco'nun taraftar desteğini yanına alacağını söyleyen Lauren, "Salonun atmosferi çok gürültülü ve heyecanlı oluyor. Bunu bilerek sahaya çıkacağız ve oyunumuzu oynayacağız. Imoco güçlü oyunculara sahip ve takım uyumu iyi olan bir ekip. Çekişmeli bir çeyrek final maçı olacak" diye konuştu. Imoco Volley Conegliano - Eczacıbaşı VitrA karşılaşması 13 Mart Çarşamba günü, saat 22: 30'da Palaverde Villorba-Treviso'da oynanacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:11 Kaynak: İHA

Eczacıbaşı Topluluğu, İtalya, Güncel
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