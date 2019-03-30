Son Dakika Haberleri: Eczacıbaşı Vitra - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-1

Eczacıbaşı Vitra - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-1

1 saat önce

SALON: TVF Burhan FelekHAKEMLER: Seçkin Yener, Bülent Bozkurt.ECZACIBAŞI VİTRA: Larson, Büşra, Boskovic, Güldeniz, Gibbemeyer, Ezgi, Simge (L), Gözde, Gamze, Merve, Kim.KAMEROĞLU BEYLİKDÜZÜ V.İ.: Hunter, Lee, Bahar, Drews, Ceyda, Sabriye, Melisa (L), Buse, Ayşegül, Simay.

Eczacıbaşı Vitra - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-1, System.String[]


SALON: TVF Burhan Felek

HAKEMLER: Seçkin Yener, Bülent Bozkurt.

ECZACIBAŞI VİTRA: Larson, Büşra, Boskovic, Güldeniz, Gibbemeyer, Ezgi, Simge (L), Gözde, Gamze, Merve, Kim.

KAMEROĞLU BEYLİKDÜZÜ V.İ.: Hunter, Lee, Bahar, Drews, Ceyda, Sabriye, Melisa (L), Buse, Ayşegül, Simay.

SETLER: 25-15, 21-25, 25-18, 25-23

SÜRE: 103 dakika (23, 25, 25, 30)

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off Çeyrek Final ikinci maçında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, seride durumu 2-0'a getirerek yarı finale yükseldi ve Galatasaray'ın rakibi oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 08:29 Kaynak: DHA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Bülent Bozkurt, Eczacıbaşı Topluluğu, Beylikdüzü, Spor
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