Son Dakika Haberleri: Eczacıbaşı VitrA, Kanyon'da voleybolseverlerle buluştu
Son Dakika Spor Eczacıbaşı VitrA, Kanyon'da voleybolseverlerle buluştu

Eczacıbaşı VitrA, Kanyon'da voleybolseverlerle buluştu

27 dakika önce

Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, bu sene sekizincisi düzenlenen Voleybol Kanyon'da etkinliğinde voleybolseverlerle buluştu.

Eczacıbaşı VitrA, Kanyon'da voleybolseverlerle buluştu, System.String[]

Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, bu sene sekizincisi düzenlenen Voleybol Kanyon'da etkinliğinde voleybolseverlerle buluştu.


Yeni sezonu 2019 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanarak açan ve odağını uzun lig maratonuna çevirmiş durumda olan Eczacıbaşı VitrA, Voleybol Kanyon'da etkinliğinde spor tutkunlarıyla bir araya geldi.


Eczacıbaşı VitrA'nın yıldızları, bu özel buluşmada voleybolseverlerden büyük ilgi görürken, kendileri için özel hazırlanan posterleri hayranlarına imzaladı ve birlikte özçekim yaptı.


Taraftarlardan büyük ilgi gören milli oyuncu Hande Baladın, yaptığı açıklamada, "Her sezon başında olduğu gibi taraftarlarımızdan böyle büyük bir ilgi ve destek toplamak bizleri çok mutlu ediyor. Umarım onların da desteğini arkamıza alıp nice güzel başarılara imza atacağız" dedi.


Başarılı orta oyuncu Beyza Arıcı ise, "Geleneksel Voleybol Kanyon'da etkinliğimizde voleybolseverlerle ve küçük taraftarlarımızla buluşmak çok güzeldi. Bu organizasyon sayesinde tribün ve saha arasındaki mesafe kalkıyor ve bu bizim için büyük bir motivasyon kaynağı oluyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Eczacıbaşı Topluluğu, voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 01:59 Kaynak: İHA
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