Eczacıbaşı VitrA, Kupa Voley'de finalde

AXA Sigorta Kupa Voley yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Opet'i 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, adını finale yazdırdı. VakıfBank - Eczacıbaşı VitrA finali yarın saat 19: 00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

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